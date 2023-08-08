Залог нашего наступления, – Нарожный предположил, как ВСУ могут использовать ракеты Taurus

Украине нужны немецкие крылатые ракеты Taurus. Они помогут и дальше системно уничтожать важные объекты российских захватчиков.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, заметив, что пока четко неясно, какую версию этих ракет могла бы получить Украина. Но, вероятнее всего, Вооруженным Силам могли бы передать версию Taurus с дальностью поражения до 300 километров.

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Ранее и Великобритания, и Франция предоставили похожие ракеты именно с такой дальностью. Хотя Украине не мешало бы аналогичное оружие с большей дальностью поражения.

Как ВСУ могут использовать ракеты Taurus

По словам Нарожного, если бы Украина получила ракеты с дальностью поражения более 300 километров, то Крымский мост уже был бы уничтожен. Это – важный объект для логистики оккупантов на Юге.

Точно до десятка ракет мы использовали бы, чтобы положить этот мост. Он очень важен для оккупантов с точки зрения логистики,

– рассказал Нарожный.

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Не стоит воспринимать Taurus как своеобразную "серебряную пулю", которая уничтожит все военные объекты оккупантов. Это – хорошее средство, которое поможет продолжать системную работу по уничтожению вражеских складов боеприпасов, личного состава, военной техники и т.д.

Получение таких ракет – это история не об окончании войны. А история о системном уничтожении личного состава, военной техники, складов боеприпасов и инфраструктуры для логистики оккупантов. Это – залог нашего наступления,

– заметил Нарожный.

Получит ли Украина ракеты Taurus: коротко