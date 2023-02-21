Предупреждения России, которые Буш передал Обаме: в NYT обнародовали секретные документы

Джордж Буш-младший, являвшийся 43 президентом США, в 2009 году говорил, что Россия способна на агрессию в Крыму. Он передал эту информацию для следующего президента Барака Обамы.

Об этом рассказали в издании The New York Times. Отметили, что информацию получили из сорока рассекреченных записок.

К теме Пока Ван в Москве: почему визит Байдена состоялся именно сейчас и как это повлияет на союзников

"Следите за Россией: она требует территории соседней Украины", – говорилось в одном из документов.

Предупреждение о войне

В NYT объяснили, что Буш-младший готовил документы, чтобы предупредить преемников о важнейших вопросах внешней политики и национальной безопасности. Сообщили, что отношения США с Россией ухудшились после вторжения в Грузию в 2008 году.

Необходимо предотвратить попытки России бросить вызов территориальной целостности Украины, особенно Крыма, который на 59% является этнически российским и является домом для Черноморского флота России. Она будет эксплуатировать зависимость Европы от российских энергоносителей и использовать политические средства, чтобы убить клинья между США и Европой,

– предупреждал Буш-младший за 5 лет до оккупации Крыма.

Другие оговорки

Также Буш-младший отмечал, что Индия является другом США. Не следует воспринимать Пакистан и доверять Северной Корее или Ирану. Однако 43-й президент подчеркнул, что все равно лучше иметь диалог с этими странами.

"Остерегайтесь попасть в ловушку сухопутных войн на Ближнем Востоке и Центральной Азии", – отмечал Буш-младший.

США поддерживают Украину: последние новости