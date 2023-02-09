Как Европарламент ответил на приветствие "Слава Украине": Зеленского растрогала реакция

Президент Владимир Зеленский во второй раз с начала полномасштабного вторжения совершил визит за границу. Сегодня, 9 февраля, он выступил в Европарламенте в Брюсселе.

Видео с началом выступления Зеленского опубликовали на странице Госпогранслужбы. Президент сказал: "Слава Украине!".

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Зеленскому ответили: "Героям слава!" Президента растрогала ситуация, он аплодировал европейским парламентариям.

Начало выступления Зеленского в Брюсселе: смотрите видео

Выступление президента в Европарламенте

Зеленский в своей речи подчеркнул, продолжающаяся борьба за будущее Европы. По его словам, все украинки и украинцы являются частью европейской истории.

Президент рассказал, что Кремлю безразлично 140 миллионов своих граждан – это тела, которые способны нести оружие. Следовательно, Украина защищается от крупнейшей антиевропейской силы современного мира.

Мы боремся против пренебрежения, делаем ставку на добросовестность, фоном для наших мечтаний является мир и безопасность. Только наша победа все это будет гарантировать, – заявил президент.

Еще одна встреча

Накануне, 8 февраля, президент посетил Великобританию и встретился с премьером Риши Сунаком. Лидеры обсудили оборонное сотрудничество, вовлечение Лондона в послевоенное восстановление, евроатлантическую интеграцию Украины.

Кроме того, отдельный разговор касался недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Также Зеленский выступил в британском парламенте. Он передал для спикера парламента шлем украинского пилота с надписью: "У нас есть свобода. Дайте нам, пожалуйста, крылья, чтобы ее защитить".

"Горжусь нашими воздушными силами и я привез подарок в Великобританию", – сказал президент и передал шлем.

Визит Зеленского в Брюссель: последние новости

Перед началом выступления президента в Европарламенте прозвучал гимн Украины и гимн Евросоюза.

На саммит Зеленский прибыл с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Позже украинский президент на специальной сессии встретится со всеми 27 лидерами Евросоюза.

В сети показали, происходившее вблизи Европарламента перед визитом Зеленского.

Зеленский стал вторым иностранным лидером, обратившимся к британским парламентариям в Вестминстерском холле после премьер-министра Мьянмы Аун Сан Су Чжи в 2012 году.