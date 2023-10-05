Наибольшее количество жертв на Харьковщине: что известно об ударе "Искандером" по Грозе

В четверг, 5 октября, около 13:15 Россия ударила по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Там было много гражданских, известно о более 50 погибших.

Оккупанты совершили очередное военное преступление, цинично обстреляв гражданскую инфраструктуру. В этот раз под удар попала Харьковская область.

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Сколько человек погибли

По информации СМИ, в кафе в селе Гроза на Харьковщине как раз проходил поминальный обед, так что в одном месте собралось много людей.

В эфире радио "Донбасс.Реалии" пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что во время удара России по селу Гроза в Харьковской области в кафе поминали военного. Впрочем, на поминках были только гражданские – половина села.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 15:50 из-под завалов извлекли тела 48 погибших, среди них был 6-летний мальчик. Ранены по меньшей мере 6 человек, в том числе 1 девочка. Спасатели продолжают работать на месте, а медики – помогать людям.

Тем временем становится известно о новых погибших: в 16:06 сообщили, что от российских обстрелов погибли 49 человек, уже в 17:10 количество жертв возросло до 50, а в 17:39 погиб еще один раненый во время оказания медицинской помощи.

24 Канал будет следить за обновлением информации и оперативно сообщать своим читателям о новых деталях.

По состоянию на 17:39 5 октября, заявил глава МВД Игорь Клименко. По предварительным данным, по заведению ударили "Искандером".

Удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России, заявила спикер главы Харьковской ОВА Елена Шаповал.

Владимир Тимошко, начальник ГУНП в Харьковской области, отметил, что на момент удара в магазине-кафе не было ни одного военного. Ракета попала в помещение, где проходили поминки по похороненному жителю села.

Что говорят власти

Президент Украины назвал обстрел показательно жестоким российским преступлением и совершенно осознанным терактом. Он призвал остановить государство-агрессора, усилив против него санкции.

Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждый народ, который поддерживает нас в защите жизни!

– высказался Зеленский.

"Террористам – ответим. Абсолютно справедливо. И мощно", – подытожил президент.

Андрей Ермак написал: "Россияне – это террористы, которые цинично и осознанно убили мирных людей"

Невозможно описать словами этот ужас. Мои глубокие соболезнования всем потерявшим родных и близких. Должны остановить российский террор,

– отметил Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Россию могут остановить только слаженные действия партнеров.

Уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Харьковская областная прокуратура пообещала, что российское зло будет наказано.

Последствия обстрела села Гроза в Харьковской области 5 октября / Фотографии Харьковской ОВА и Харьковской прокуратуры

Важно! Не рекомендуем смотреть фото чувствительным людям

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным погибших и раненых. Россия должна понести наказание за все преступления в Украине.