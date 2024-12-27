Чмут объяснил, почему технологии и новое вооружение не способны изменить ход войны

Тарас Чмут высказал свое мнение о поисках так называемого геймченджера войны. По его словам, несмотря на надежды на западную бронетехнику, новейшие дроны и самолеты F-16, ни одна из этих технологий не стала ключом к победе.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя фонда "Вернись живым" Тараса Чмута в интервью УП. Он отметил, что на самом деле настоящим геймченджером являются люди, а не технологические новинки.

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Что, по мнению Чмута, может изменить ход войны

Ранее общество верило, что ход войны смогут изменить западная бронетехника, новейшие дроны, самолеты F-16. Впрочем, все это вооружение так и не смогло в корне изменить ход войны. Впрочем, Чмут заявил, что все же есть реальный гемченджер войны.

Он называется люди. Мы смотрим на технологии, а надо смотреть на людей. Люди решают войну, люди воюют, люди применяют технологии – все сводится к людям. Нам надо кардинально менять обучение и подготовку, нам надо проводить большую кадровую реформу и трансформацию Сил обороны,

– подчеркнул Чмут.

Он добавил, что украинцам нужно прекратить надеяться на западные технологии и вкладывать ресурс в людей, которые все еще являются мотивированными и способны показывать результат на поле боя в стратегической войне.

Будет ли ИИ решающим фактором в войне в будущем

Чмут также прокомментировал слова бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который отметил, что искусственный интеллект станет главным фактором на поле боя в будущем. Он опроверг это мнение и отметил, что сейчас война происходит "здесь и сейчас".

"Это сложные технологии, о которых говорит бывший главком Залужный. Они будут влиять на поле боя не завтра, не через месяц, не в феврале и даже не в июне. А все это время нам надо воевать. Как показывает опыт США, имея лучшее оружие, лучшие технологии, самые большие бюджеты, они почему-то не победили ни в Ираке, ни в Афганистане. Так маленькая и довольно небогатая Украина должна что-то изобрести и победить большую и богатую Россию в технологическом плане?", – отметил он.

Кроме того, Чмут вспомнил слова Залужного, когда тот получил должность главкома и заявил, что "нужно вернуться лицом к людям", поэтому глава фонда отметил, что пришло время снова сделать человека центральной фигурой на поле боя и главной в системе Вооруженных сил.