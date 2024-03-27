Ситуация на фронте могла бы измениться за несколько месяцев: Черник назвал реальное условие

The Economist написало о том, что следующие 5 – 8 месяцев могут стать решающими в войне России против Украины. Но, если бы Украине дали достаточное количество авиации и хотя бы 1500 дальнобойных ракет ATACMS, то ВСУ могли бы сжать линию разграничения за несколько месяцев.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что для этого понадобилось бы примерно 2 – 4 месяца. Вопрос только в частоте применения этого оружия.

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"Дали бы достаточное количество авиации, хотя бы 1500 ракет ATACMS, то мы могли бы сжать линию разграничения по крайней мере до старой за несколько месяцев", – убежден Черник.

Военный эксперт рассказал, что во время войны в Персидском заливе, которая длилась с августа 1990-го года по февраль 1991-го года, за 37 дней американцы применили более 600 этих дальнобойных ракет. Так были дни, когда использовали от 20 до 100 ATACMS.

Мне тяжело себе представить, что мы за одни сутки можем применить 10 ракет ATACMS. И хотя бы 10 дней так поработать,

– сказал полковник запаса ВСУ.

Петр Черник отметил, что эти 10 дней могли бы быть очень критическими для российской логистики. Особенно, если на расстоянии до 300 километров украинская армия могла бы поражать вражескую железную дорогу – российские эшелоны и электропоезда.

"На 90% в зону оккупации довозится именно по железной дороге. Картинка могла бы кардинально измениться", – отметил военный эксперт.

Ракеты ATACMS для Украины