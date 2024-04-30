Это весомый фактор: что может остановить продвижение России на фронте

Разрушение системы нефтепереработки в России, разрушение воинских частей и объектов врага на временно оккупированных территориях Украины является весомым фактором, ослабляющим боевые возможности россиян. Это закладывает основу для будущих перспективных контрнаступательных действий ВСУ.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что врагу достаточно легко восстановить бетонные сооружения. Зато восстановление оборудования, которое отвечает за переработку нефти, сложнее.

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"Враг чувствует и давление санкционной политики, и он вынужден реализовывать какие-то другие альтернативные варианты закупки соответствующего оборудования. Если такие атаки на объекты российского НПЗ будут происходить регулярно, то враг будет терять ресурсы", – отметил военный эксперт.

На территории России немало нефтеперерабатывающих объектов. Однако уже сейчас там фиксируются потери не менее 10% промышленных и производственных возможностей НПЗ. Это не только топливо для российской армии, но и соответствующие поступления в российский бюджет.

Его суммарная основная часть составляет около 320 миллиардов долларов. Если враг потеряет хотя бы часть этих ресурсов, есть вероятность, что или на армию будет выделено российским бюджетом меньше денег, или меньше на определенные социальные программы,

– добавил Селезнев.

Это может привести к определенным негативным последствиям среди российского общества.

Для того, чтобы сейчас коренным образом изменить ситуацию на поле боя, украинским военным нужно системно и методично разрушать как военный, так и экономический потенциал российской армии. Здесь помогут дальнобойные высокоточные ракеты, которые Украина получает от союзников.

Удары по российским НПЗ