Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що ворогу досить легко відновити бетонні споруди. Натомість відновлення устаткування, яке відповідає за перероблювання нафти, складніше.

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"Ворог відчуває і тиск санкційної політики, і він змушений реалізовувати якісь інші альтернативні варіанти закупівлі відповідного устаткування. Якщо такі атаки на об'єкти російського НПЗ будуть відбуватися регулярно, то ворог буде втрачати ресурси", – наголосив військовий експерт.

На території Росії чимало нафтопереробних об'єктів. Однак уже нині там фіксуються втрати щонайменше 10% промислових та виробничих можливостей НПЗ. Це не лише пальне для російської армії, а й відповідні надходження до російського бюджету.

Його сумарна основна частина складає близько 320 мільярдів доларів. Якщо ворог втратить бодай частину цих ресурсів, є вірогідність, що або на армію буде виділено російським бюджетом менше грошей, або менше на певні соціальні програми,

– додав Селезньов.

Це може призвести до певних негативних наслідків серед російського суспільства.

Для того, аби нині докорінно змінити ситуацію на полі бою, українським військовим потрібно системно та методично руйнувати як військовий, так і економічний потенціал російської армії. Тут допоможуть далекобійні високоточні ракети, які Україна отримує від союзників.

Удари по російських НПЗ