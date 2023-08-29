Что может подорвать "фундамент" российской власти: политолог предположил возможный вариант
Ослабить российский персоналистский режим в лице Владимира Путина можно только его поражениями. Когда Украина выйдет на границы Крыма, то только с возвращенными временно оккупированными Донецком и Луганском. Это подорвет "фундамент" власти в России.
Такое мнение 24 Каналу предположил политолог-международник Руслан Осипенко. Тогда можно с силовой позиции посадить россиян за стол переговоров и дать им время убраться с украинских территорий.
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Россиянам стоит убегать уже
Руслан Осипенко напомнил, что россияне оправдывали войну "защитой" русскоговорящего населения в Донецкой и Луганской областях. Поэтому, когда Украина вернет эти временно оккупированные территории, автоматически продемонстрирует, что подобный сценарий возможен и для Крыма.
"Таким образом, есть смысл не терять наших людей, а с силовой позиции посадить за стол переговоров россиян и дать им определенное время, чтобы они собрали свои вещи и переехали на тот край на резиновых лодках в Россию. Если не поймут, армия, забравшая Донецк и Луганск, может легко забрать и Крым. Просто тогда будет разгромлена их группировка", – пояснил он.
Руслан Осипенко о предполагаемом сценарии по Крыму: смотреть видео
Отметим, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главной целью нашей страны является минимизация жертв. Он убежден, что можно политически "дожать" Россию, когда ВСУ будут возле Крыма.
Ситуация в Крыму: последние новости
- Во временно оккупированном Крыму в районе Евпатории 28 августа слышался "хлопок". Оккупационные так называемые власти заявили о беспилотниках и "успешной работе ПВО".
- Из-за ярких "хлопков" россияне боятся ехать в Крым. Так, курортный сезон этого года не оправдал себя и на половину.
- Россияне наращивают перебрасывание военной техники морем. Они боятся пользоваться Крымским мостом. Враг перевозит грузовыми кораблями все, что ему нужно для обеспечения своей армии.