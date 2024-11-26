Существует один способ завершить войну, и это не переговоры, – Яковенко

На днях президент Турции поговорил по телефону с Владимиром Путиным. А накануне этого звонка появилась информация о том, что Реджеп Эрдоган планирует представить план замораживания войны в Украине.

В разговоре с 24 Каналом российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко ответил, можно ли сказать, что российский диктатор поощряет Эрдогана к своим планам замораживания "конфликта" и что может действительно помочь завершить войну в Украине.

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"Существует один способ завершить войну, и это не переговоры. Сейчас надо давать Украине оружие, и чем больше, тем лучше. Других вариантов завершить войну, кроме, как нанести Путину серьезное военное поражение, я не вижу", – сказал российский оппозиционный журналист.

К слову, так называемый мирный план Эрдогана предусматривает временное замораживание конфликта, создание демилитаризованной зоны на Донбассе, привлечение международных сил для обеспечения безопасности, а переговоры о вступлении Украины в НАТО должны быть отложены минимум на 10 лет как компромисс для России.

"Путина сейчас все устраивает"

Владимир Путин будет продолжать войну в Украине. Его вполне устраивает сегодняшняя ситуация. Впрочем, диктатор готов остановиться, но исключительно на своих условиях:

вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей;

признание этих территорий частью России в соответствии с российской конституцией;

отказ Украины от вступления в НАТО;

снятие западных санкций.

Это фактически будет означать потерю Украиной независимости. На это Украина не пойдет, а другой вариант не устраивает Путина. Поэтому я думаю, что вариантов остановки войны сегодня нет,

– отметил Яковенко.

По его словам, ситуация в тупике. Ни Эрдоган, ни Дональд Трамп, или кто-либо другой не сможет быть в этом посредником.

"Я не согласен с мнением, что Путин ищет пути замораживания войны в Украине. Я думаю, что в целом диктатора все устраивает. Есть сомнения, что Путин сейчас готов завершить войну и ищет пути", – добавил российский оппозиционный журналист.