У розмові з 24 Каналом російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко відповів, чи можна сказати, що російський диктатор заохочує Ердогана до своїх планів замороження "конфлікту" та що може дійсно допомогти завершити війну в Україні.

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"Існує один спосіб завершити війну, і це не перемовини. Зараз треба давати Україні зброю, і чим більше, тим краще. Інших варіантів завершити війну, окрім, як завдати Путіну серйозну військову поразку, я не бачу", – мовив російський опозиційний журналіст.

До слова, так званий мирний план Ердогана передбачає тимчасове замороження конфлікту, створення демілітаризованої зони на Донбасі, залучення міжнародних сил для забезпечення безпеки, а переговори про вступ України до НАТО мають бути відкладені щонайменше на 10 років як компроміс для Росії.

"Путіна зараз все влаштовує"

Владімір Путін продовжуватиме війну в Україні. Його цілком влаштовує сьогоднішня ситуація. Втім, диктатор готовий зупинитися, але виключно на своїх умовах:

виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей;

визнання цих територій частиною Росії відповідно до російської конституції;

відмову України від вступу до НАТО;

зняття західних санкцій.

Це фактично означатиме втрату Україною незалежності. На це Україна не піде, а інший варіант не влаштовує Путіна. Тож я думаю, що варіантів зупинення війни сьогодні немає,

– зазначив Яковенко.

За його словами, ситуація у глухому куті. Ні Ердоган, ні Дональд Трамп, чи будь-хто інший не зможе бути у цьому посередником.

"Я не згодний з думкою, що Путін шукає шляхи замороження війни в Україні. Я думаю, що загалом диктатора все влаштовує. Є сумніви, що Путін зараз готовий завершити війну й шукає шляхи", – додав російський опозиційний журналіст.