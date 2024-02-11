Что может сделать Трамп в случае переизбрания: политолог назвал самый страшный сценарий

Хотя Дональда Трампа подозревают в причастности к штурму Капитолия, он продолжает баллотироваться в президенты США. Политик уже победил на американских праймериз в штатах Нью-Гэмпшир и Айова.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что самый страшный период – это этап неопределенности в последние месяцы избирательной кампании избирательной кампании и первые недели после нее. Это даже ужаснее, чем сам Трамп. Хотя не все так однозначно.

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Что может сделать Трамп в случае победы

Политолог предположил, что президентство Дональда Трампа – это 50 на 50. Никто не знает, как он будет действовать. Политик может спонтанно принять решение и Украина получит такое оружие, на которое ранее даже не рассчитывала, так и наоборот.

Но проблема в том, что он идет делать тотальную зачистку политического поля институциональной базы Соединенных Штатов. Они готовят кадры сейчас не только на политические должности, но и на административные. Он идет замещать чиновников, то есть "deep state" американский,

– подчеркнул Саакян.

Пока Трамп "грейдером" будет сгребать американскую политическую систему "deep state" (глубинное государство), которая в прошлый раз откалибровала его и что он не может простить, на этот период США может быть вообще не до внешней политики.

Украина может стать заложником того, что Соединенные Штаты попадут в достаточно глубокий конституционный кризис, в котором они будут парализованы не только по вопросам восприятия бюджета, что сейчас наблюдаем, а берем локальный кризис и умножаем его на 10 – это то, что может ожидать в первые полгода возможного правления Дональда Трампа.

Как система "deep state" заставила Трампа продать летальное оружие Украине

Концепция "deep state" была использована при первой каденции Трампа, что заставило его в 2017 году принять решение о продаже летального оружия Украине. Впервые на законодательном уровне предлагалось предоставить нашему государству такие оборонительные средства:

радиолокационные средства противовоздушной обороны наблюдения за надводной ситуацией;

военно-морские противоминные средства;

корабли прибрежного действия и береговой охраны;

противотанковые ракеты "Джавелин".

Академическое значение термина "глубинное государство" подразумевает всех высококвалифицированных бюрократов, дипломатов, экспертов и исследователей, работающих в государственных или даже неправительственных учреждениях и объединяющих 2 фундаментальные черты: базовые ценности и высокий профессионализм.

Скандальные заявления Трампа об Украине