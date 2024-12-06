Военный сказал, в чем больше всего нуждаются ВСУ для наступления

Для наступления украинской армии не хватает всего – и самолетов, и артиллерии, и дронов, и патронов. Но прежде всего речь идет о людях, их существенно не хватает в армии.

Такое мнение 24 Каналу высказал старший лейтенант, бывший командир 4 роты 47 механизированной бригады Николай Мельник, заметив, что нужно иметь не меньшие силы, чем у россиян, чтобы наступать.

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В чем нуждаются ВСУ для наступления

Военный довольно скептически относится к вероятности очередного наступления ВСУ на территорию России. Он считает, что это абсолютно правильная тактика – переносить войну на территорию врага. Впрочем, Украине для таких действий не хватает прежде всего людей.

Россияне сейчас наступают на нескольких отрезках не потому, что они такие сильные. Абсолютно нет. А потому, что мы имеем постоянный дефицит людей, морально-психологического обеспечения в отдельных батальонах и бригадах. Это очень мягко говорю,

– подчеркнул Николай Мельник.

Сейчас, по его словам, не хватает всего: самолетов, БПЛА, артиллерии, минометов, патронов, танков и тому подобное. И вообще о любом виде оружия можно сказать, что украинским воинам его не хватает.

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Если учитывать ограниченный ресурс и наши главные потребности – это средства ПВО, самолеты и дальнобойное оружие, которое может уничтожать логистические узлы и логистические центры противника. Но в целом нам нужно все-все и в огромном количестве,

– подчеркнул старший лейтенант.

Важно, чтобы во время наступления были хотя бы не меньшие силы, чем у врага. Но, как отметил Николай Мельник, ВСУ никогда не имели такой роскоши. Украинские защитники, в лучшем случае, наступали друг к другу.

Накануне советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США предоставят Украине масштабную военную помощь, включая сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.