Политический деятель из США сказал, что очень обидело и обеспокоило Путина

Украина получила разрешение от США на применение дальнобойного оружия по России. Такое решение администрация президента Соединенных Штатов Байдена приняла в конце срока своей работы. Вероятно, что события, которые развернулись после предоставления этого разрешения, могут осложнить намерения нового лидера США Трампа договариваться с Путиным о прекращении войны.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, отметив, что все, что сейчас происходит, вероятно будет временным, потому что направление внешней политики Соединенных Штатов может резко изменится как только начнет работать новая президентская администрация.

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Станет ли Путин решительно реагировать

То, что происходит сейчас, со слов Рашкина, возможно, является успешной попыткой команды Байдена создать ощущение стратегической неопределенности, когда непонятно, что будет дальше.

"Теоретически для партнеров по переговорам они создают много возможностей, в новой администрации будет множество вариантов. В то же время мы видим негативную реакцию. Трамп строил избирательную кампанию на угрозе Третьей мировой войны, ядерной войны с Россией, представляя себя единственным, кто может заключить сделку с Путиным. Сейчас для такого подхода ситуация усложнилась", – считает Рашкин.

Общественный деятель из США отметил, что Россия – это очень большая территория и получить ее всю, имея ограниченное количество ATACMS, кажется нереальным.

В то же время это продолжает оскорблять и беспокоить Владимира Путина. Для него это нападение на его территорию. Каков его ответ? Если он заключается в возможности нанесения ядерного удара, то это то, о чем волновался Запад,

– отметил Рашкин.

По мнению общественного деятеля, вряд ли российский диктатор будет делать сейчас резкие поступки, зная, что в январе 2025 года после инаугурации Трампа ему придется иметь дело с новой президентской администрацией США.