Не апокалипсис, а война в Украине: жуткие кадры из пригорода Бахмута
Источник:Стратком ВСУ
Российские военные продолжают уничтожать населенные пункты, которые они не могут захватить. Это происходит сейчас с Бахмутом и его окрестностями.
В сети выложили видео с жутким зрелищем. Таковы сейчас Опытное и Ивангород, находящиеся в пригороде Бахмута.
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Остались сплошные руины
Ролик, снятый квадрокоптером, демонстрирует "русский мир". Те, кто якобы пришел освобождать русскоязычное население Украины, на самом деле превратил их жилье в сплошные руины.
Хотелось бы сказать, что это декорации из какого-нибудь фильма об апокалипсисе. Но реальность гораздо жестче, ведь именно так сейчас выглядят окрестности Бахмута. Город, который враг много месяцев пытается захватить, но ему это не удается.
Что враг сделал с пригородом Бахмута: смотрите видео
Стремление захватить Бахмут может быть последним
- Эксперты отметили, что более четырех месяцев российские военные пытаются штурмовать Бахмут. По их словам, "прогресс" очевиден. Ведь за все это время им удалось продвинуться примерно на 3 – 5 километров.
- Отметим, что сравнительно недавно гауляйтер "ДНР" Пушилин хвастался, что "освобождено более 50% территории" этой квазиреспублики. Более того, он еще и поставил перед своим войском амбициозную задачу – полностью захватить Донецкую область. Но, как свидетельствует практика, о Бахмут оккупанты разбивают себе зубы.
- К слову, бывший командир "Азова" рассказал, что под Бахмутом базируются две категории вагнеровцев. По словам Максима Жорина, это либо зеки, чья подготовка к войне либо отсутствует, либо почти отсутствует. Или же подготовленные бойцы, у которых значительно лучше защита и оснащение. Но и это им не помогает достичь поставленных руководством целей.
- Он также отметил, что ВСУ в Бахмуте держатся и даже достигают определенных успехов. Их фиксируют на отдельных участках направления. В то же время, наши военные сталкиваются с ежедневными обстрелами и попытками штурма. Они не прекращаются ни днем, ни ночью.
- Кстати, военный эксперт Олег Жданов отметил, что российская армия закончится в Бахмуте. Он отметил, что оккупанты пытаются штурмовать город и с севера, и с юга. По его мнению, Бахмут может стать "Сталинградом" 21 века, где и встретит свой конец войско врага.