Развал не настолько очевиден: аналитик назвал самый вероятный сценарий для России

Тема распада России постепенно становится менее табуированной среди наших партнеров. Впрочем, развал страны-агрессора на самом деле не столь реалистичен.

В то же время наиболее вероятным является сценарий внутриполитического конфликта в России. Такое мнение 24 Каналу выразил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

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Что ждет Россию после проигрыша

Аналитик отметил, что в России возможно противостояние между различными лагерями. Например, сторонниками более "либерального путинизма" и тех, кто поддерживает фашистскую историю в России, как-вот предлагает Александр Дугин.

Это гораздо более реалистичное разделение, чем противостояние одних регионов России против других. Условно говоря, реалистичнее является война "новых белых с новыми красными",

– сказал Божко.

По его мнению, результатом проигрыша в войне против Украины может стать гражданская война или массовые противостояния в России. Кроме того, страну-агрессора окутает политический, экономический и информационный кризис.

Божко назвал вероятный сценарий для России после проигрыша в войне: смотрите видео

"Однако это не ставит сразу вопрос о распаде, сецессии (отделение, выход части из целостности – 24 Канал). Вероятнее всего, распад может быть следствием длительной смуты, которая в России начнется с проигрышем в войне. Ведь для нее проигрыш в войне – это сразу потеря смысла к существованию", – объяснил аналитик.

Он добавил, что сегодня в России и так мало механизмов и процессов, которые все еще нормально функционируют. А после проигрыша их и вовсе может не остаться, и это будет началом смуты.

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