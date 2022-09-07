Московская армия стала на путь деградации, – Черник прокомментировал потери россиян более чем в 50 тысяч

Государство-агрессор продолжает терять огромное количество личного состава в Украине. Боевой потенциал российской армии существенно подорван.

ВСУ уже одолело более 50 тысяч захватчиков – это беспрецедентное историческое явление в соотношении времени и количества. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник.

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50 тысяч ликвидированных оккупантов – серьезный показатель

Военный эксперт провел несколько исторических параллелей:

В войне в Афганистане 1979 – 1989 годов советский союз потерял 14,5 тысяч военнослужащих, при том, что тогда имел 250 миллионов населения;

США за 11 лет войны во Вьетнаме с 1964 – 1975 потеряли около 58 тысяч личного состава;

Австралия на протяжении 6 лет второй мировой войны 23 тысячи солдат.

За полгода 50 тысяч (при совокупном потенциале армии в 1 миллион) вместе со стратегическими ядерными носителями всех типов – это очень серьезный показатель. И он будет нарастать. Нет ни малейшего сомнения: московская армия стала на путь своей деградации, как и их военно-промышленный комплекс.

Рано или поздно россия падет, добавил Черник, однако вряд ли это будет быстро. "Раненый зверь гораздо опаснее, чем здоровый. Они в агонии, и мы не имеем права расслабиться, чтобы попасть в смертельную ловушку", – сказал он.

Две иллюзии, которыми не стоит себя радовать

Как отмечает Петр Черник, ошибочно считать, что: 1) война закончится "вот-вот"; 2) противник уже использовал все ресурсы.

Потери врага: последние новости

В Генштабе сообщили, что за время полномасштабного вторжения украинские бойцы уничтожили 50 610 оккупантов. За прошедшие сутки ликвидировали 460 российских военных.

Боевики государства-агрессора теряют в Украине не только личный состав. Так, за 6 сентября наши военные уничтожили вражескую ракету, вертолет и другую авиацию.

На оккупированной территории Харьковщины россияне несут многочисленные потери. Есть подразделения, которые насчитывают 40 процентов тяжелораненых и убитых.

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