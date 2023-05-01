В ВСУ объяснили, что кроется за угрозами Пригожина вывести ЧВК "Вагнера" из Украины

Глава террористического формирования вагнеровцев Евгений Пригожин угрожает российскому военно-политическому руководству, что выведет своих бойцов из Бахмута, если те не увеличат вооруженный потенциал. Институт по изучению войны пришел к выводу, что подобные заявления могут свидетельствовать об опасениях из-за уязвимости позиций оккупантов перед украинским контрнаступлением.

Они боятся не выстоять перед украинским контрнаступлением и пытаются хоть как-то себе помочь. Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

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На Бахмутском направлении у окупантов огромные потери. Ежесуточно там враг избавляется около сотни человек.

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Неблагоприятная ситуация в Бахмуте для россиян длится уже несколько месяцев, заметил Череватый. Учитывая, с одной стороны, постоянные потери, с другой – невозможность пополнения, как было раньше, личным составом из тюрем, они понимают, что наступит время, когда исчезнет возможность выполнять боевые задания.

И так они как боевая единица перестанут существовать,

– резюмировал представитель восточной группировки ВСУ.

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