Подоляк уверен, что Украина – это "смертный приговор" для Путина

Кремль не понимает, какое будущее ждет Россию из-за нападения на Украину. Владимир Путин не одержит победу, терроризируя всю страну.

Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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"Путин считает, что он "дожмет". Я, к его большому сожалению, хочу сказать, что Украина – это смертный приговор для него", – сказал советник руководителя ОП.

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По результатам одного из последних социологических опросов, 71% граждан страны-оккупантки поддерживают войну. С начала полномасштабного вторжения поддержка убийств украинцев с начала полномасштабного вторжения упала на 1%.

Социологи отметили, что россияне меньше отслеживают новости о войне. Также около 50% граждан выступают за мирные переговоры.

Однако сам Путин считает, что за Россию готовы все отдать 99,9% ее граждан Об этом он рассказал в эфире одного из пропагандистских каналов.

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