Что поможет уничтожить российские военные объекты: оперативная сводка от Свитана

Ночью 17 декабря дроны атаковали русский военный аэродром в Ростовскую область. Украинская разведка подтвердила свою успешную работу.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил важность таких атак.

Важно В Ростовской области целью дронов мог быть военный аэродром: момент атаки попал на видео

Атака беспилотников на Ростовскую область

По его словам, основные бомбардировщики, которые сбрасывают на нас КАБы, как раз там и базируются – Су-34 (новый российский) и Су-24 (старый советский).

Если подвешивать гроздьями, самолет Су-34 может поднимать и сбрасывать до 12 КАБов. Однако они столько не подвешивают, преимущественно 6 – 8 авиабомб несет 1 такой самолет,

– отметил Роман Свитан.

По его мнению, основная задача ударов – уничтожение носителей. Именно поэтому нужно добираться до аэродромов.

"Пробить ПВО противника можно только волнами. И наносить серьезный вред, особенно авиационной технике, также лучше волнами – особенно для такого расстояния. Ракеты ATACMS нам не дадут туда отправлять, поэтому работать нужно большим количеством беспилотников", – объяснил военный эксперт.

Именно большим – не 2 – 3 и не десятки. Беспилотники должны идти по волнам примерно до 30 – 40 ежедневно.

Производство беспилотников

ВСУ получили первую партию БПЛА-камикадзе AQ 400 Scythe, которые производятся на территории Украины. Начальная производственная мощность – 100 единиц в месяц, ее планируется увеличить до 500 единиц.



AQ 400 / Фото Скриншот с видео

В месяц 500 штук – это как раз тот номинал, который нам нужен, чтобы выполнить эти 2 задачи. Первую – засушить ПВО противника. Вторая – нанести поражение военным объектам России,

– подчеркнул Свитан.

Он объяснил, что у нас ПВО серьезное – конечно, что до максимального далеко, но прикрыты главные города, инфраструктурные объекты. Кроме того, у нас территория меньше, чем в России – соответственно, плотность ЗРК и ПВО больше. У врага такое просто невозможно, ведь для этого им нужно миллион лет работать только над выработкой ЗРК.

Итак, у нас есть очень хорошая возможность разоблачать ПВО противника, проходить и дальше выполнять боевые задачи. При этом в дешевом варианте,

– рассказал Роман Свитан.

"Им можно вводить элементы того же искусственного интеллекта, закачивать программы и можно даже ставить такую легкую дешевую головку самонаведения, направлять куда-то туда на восток. Главное, чтобы он пробился и разоблачил систему ПВО, а дальше вычислять цели и выходить на военные объекты", – объяснил военный эксперт.

Кроме того, Свитан рассказал о режиме "свободной охоты", то есть отправлять сотню беспилотников на восток, где они дальше сами кружат и ищут цели – какие увидят, такие будут бить.

По его словам, если каждую ночь будет заходить от полусотни беспилотников в режиме "свободной охоты", то это будут те "боевые комары", о которых говорили россияне – только в виде беспилотников.

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