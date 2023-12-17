В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив важливість таких атак.

Важливо У Ростовській області ціллю дронів міг бути військовий аеродром: момент атаки потрапив на відео

Атака безпілотників на Ростовську область

За його словами, основні бомбардувальники, які скидають на нас КАБи, якраз там й базуються – Су-34 (новий російський) та Су-24 (старий радянський).

Якщо підвішувати гронами, то літак Су-34 може підіймати та скидати до 12 КАБів. Проте вони стільки не підвішують, переважно 6 – 8 авіабомб несе 1 такий літак,

– зазначив Роман Світан.

На його думку, основна задача ударів – це знищення носіїв. Саме тому треба добиратися до аеродромів.

"Пробити ППО противника можна тільки хвилями. Й завдавати серйозної шкоди, особливо авіаційній техніці, також краще хвилями – особливо для такої відстані. Ракети ATACMS нам не дадуть туди відправляти, тому працювати треба великою кількістю безпілотників", – пояснив військовий експерт.

Саме великим – не 2 – 3 та не десятки. Безпілотники повинні йти хвилями приблизно до 30 – 40 щоденно.

Виробництво безпілотників

ЗСУ отримали першу партію БПЛА-камікадзе AQ 400 Scythe, які виготовляються на території України. Початкова виробнича потужність – 100 одиниць на місяць, її планують збільшити до 500 одиниць.



AQ 400 / Фото Скриншот з відео

У місяць 500 штук – це якраз той номінал, який нам потрібний для того, щоб виконати ці 2 задачі. Першу – засушити ППО противника. Друга – завдати поразки військовим обʼєктам Росії,

– наголосив Світан.

Він пояснив, що в нас ППО серйозне – звісно, що до максимального далеко, але прикриті головні міста, інфраструктурні обʼєкти. Крім того, у нас територія менша, ніж у Росії – відповідно щільність ЗРК та ППО більша. У ворога таке просто неможливо, адже для цього їм треба мільйон років працювати тільки над виробленням ЗРК.

Отже, у нас є дуже хороша можливість викривати ППО противника, проходити й далі виконувати бойові задачі. При цьому в дешевому варіанті,

– розповів Роман Світан.

"Їм можна вводити елементи того ж штучного інтелекту, закачувати програми й можна навіть ставити таку легку дешеву головку самонаведення, направляти кудись туди на схід. Головне, щоб він пробився й викрив систему ППО, а далі вже вираховувати цілі й виходити на військові обʼєкти", – пояснив військовий експерт.

Крім того, Світан розповів про режим "вільного полювання", тобто відправляти сотню безпілотників на схід, де вони далі самі кружляють й шукають цілі – які побачать, такі будуть й бити.

За його словами, якщо кожної ночі буде заходити від пів сотні безпілотників в режимі "вільного полювання", то це будуть ті "бойові комарі", про які казали росіяни – тільки у вигляді безпілотників.

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