Россия потеряла возможность вести полномасштабное наступление: как будет развиваться ситуация на фронте

Потери россиян в полномасштабной войне с Украиной составляют более 860 тысяч солдат. Исходя из стандартных нормативов боеготовности, если армия теряет более 25% личного состава, вооружения и техники, то она считается небоеспособной.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что сейчас российское войско не может в полной мере выполнять свои задачи на линии фронта.

Актуально Оккупанты атакуют ВСУ в Курской области и продвигаются возле Покровска: обзор и карты ISW

Каких действий ждать на фронте

Россияне прямые потомки зверских норм и правил, поэтому неудивительно, что путинский режим абсолютно не считается со своими потерями.

Сейчас оккупанты понесли серьезные потери и потеряли возможность вести полномасштабные наступательные операции. В то же время Кремль может себе позволить не считать потери личного состава и частично техники,

– сказал Грабский.

Россия, к сожалению, пока имеет финансовые ресурсы, чтобы рекрутировать дополнительный военный потенциал. Речь идет как минимум о 1 миллионе людей, которые еще могут быть приобщены к российской армии. Военный эксперт отметил, что человеческого ресурса у противника пока достаточно, чего не скажешь о технике.

Новой техники у россиян было немного и она уже давно сгорела в боях на украинских землях. Сейчас враг пользуется исключительно ресурсами Советского Союза или теми остатками, которые еще можно отремонтировать.

Именно поэтому иногда мы видим таких монстров, когда, например, на лафет противотанковой пушки Д-44 калибра 85-мм ставится ствол от пушки БМП-2,

– добавил Грабский.

Российские штурмы будут продолжаться. Помешать этому Силы обороны могут использованием нелинейных средств поражения. То есть задачей ударов вглубь территории врага и массированным использованием авиации, не давая противнику подтягивать свои военные контингенты ближе к линии фронта.

К слову, Валерий Залужный признал свою ошибку как главнокомандующего, ведь считал, что значительные потери заставят российскую армию остановиться, но недооценил настойчивость противника.