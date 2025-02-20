Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що наразі російське військо не може повною мірою виконувати свої завдання на лінії фронту.

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Яких дій чекати на фронті

Росіяни прямі нащадки звірячих норм та правил, тож не дивно, що путінський режим абсолютно не рахується зі своїми втратами.

Зараз окупанти зазнали серйозних втрат й втратили можливість вести повномасштабні наступальні операції. Водночас Кремль може собі дозволити не рахувати втрати особового складу та частково техніки,

– мовив Грабський.

Росія, на жаль, поки що має фінансові ресурси, щоб рекрутувати додатковий військовий потенціал. Йдеться як мінімум про 1 мільйон людей, які ще можуть бути долучені до російської армії. Військовий експерт зауважив, що людського ресурсу у противника поки що достатньо, чого не скажеш про техніку.

Нової техніки у росіян було небагато й вона вже давно згоріла в боях на українських землях. Зараз ворог користується виключно ресурсами Радянського Союзу або тими залишками, які ще можна відремонтувати.

Саме тому іноді ми бачимо таких монстрів, коли, наприклад, на лафет протитанкової гармати Д-44 калібру 85-мм ставиться ствол від гармати БМП-2,

– додав Грабський.

Російські штурми продовжуватимуться. Завадити цьому Сили оборони можуть використанням нелінійних засобів ураження. Тобто завданням ударів углиб території ворога та масованим використанням авіації, не даючи противнику підтягати свої військові контингенти ближче до лінії фронту.

До слова, Валерій Залужний визнав свою помилку як головнокомандувача, адже вважав, що значні втрати змусять російську армію зупинитися, але недооцінив наполегливість противника.