Спецназовцы СБУ устроили ад для россиян под Бахмутом, а пограничники ликвидировали взвод

Защитники Донецкой области сдерживают российских оккупантов. Они показали видео ликвидации противника.

Спецназовцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины провели аэроразведку вблизи Бахмута. Они нашли окопы, которые вырыли россияне.

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"Траншеи уже были усеяны трупами оккупантов. А после серии попаданий дронами-камикадзе по их позициям количество "демобилизованных" россиян значительно увеличилось. Мы сражаемся за каждый сантиметр нашей земли! Работаем до полной победы!", – написали в СБУ.

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Успех пограничников

Подразделения Госпогранслужбы в составе Сил обороны 16 января на Бахмутском направлении отражали штурм врага. Оккупанты пытались захватить один из передовых опорных пунктов возле города. Под прикрытием артиллерии несколько раз атаковали украинских защитников.

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Пограничники ответили захватчикам стрелковым оружием, минометами и гранатными сбросами из БПЛА. Следовательно, атака россиян была неудачной.

В ходе оборонного боя нанесли потери живой силе противника – 12 убитых и примерно 17 раненых, – сообщили в Госпогранслужбе.

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