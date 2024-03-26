Минус 452 путинских воина только в Белгороде: российские добровольцы сделали важное заявление
Источник:Легион "Свобода России"
Бойцы легиона "Свобода России" и других добровольческих формирований заявили о ликвидации 452 оккупантов в Белгороде. Также они призвали к эвакуации местных жителей.
В понедельник, 25 марта, в пресс-службе легиона "Свобода России" сообщили о значительных успехах в противостоянии с путинскими силами. По словам добровольцев, в Белгороде было уничтожено 452 военных и ранены 784 солдат противника.
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Свежее заявление российских легионеров
Добровольцы поддерживают решение местных властей об эвакуации гражданских и закрытии общественных заведений, однако отмечают недостаточность этих мер. Они считают, что кремлевские войска используют мирное население как живой щит, размещая свои подразделения в жилых кварталах.
Легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон приветствуют действия властей Белгородской области по эвакуации местного гражданского населения. В то же время Путинские войска продолжают прикрываться мирными людьми, размещая свои подразделения в жилом секторе,
– говорится в сообщении.
Обращение добровольцев также содержит призыв к губернаторам Белгородской и Курской областей ускорить процесс эвакуации, чтобы обезопасить гражданских от опасности, которую составляют боевые действия.
"С начала ограниченной военной операции, силами РДК, ЛСР и Сибирского батальона только в пределах Белгорода было уничтожено 452 кремлевских наемников и 784 – ранены", – пишут добровольцы, стремящиеся к полному очищению России от нынешнего кремлевского режима.
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Больше об операции добровольцев
- 12 марта началась новая операция российских добровольцев Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона на территории Белгородской области. Они заявили о продвижении вглубь и взятии пленных, а также о потерях среди российских военных.
- 13-14 марта состоялись атаки на объекты Федеральной службы безопасности России и уничтожение складов с боеприпасами в населенном пункте Теткино, что в Курской области. Легион "Свобода России" поставил амбициозную цель – дойти до Москвы, подчеркивая решительность в своих действиях.
- 16-17 марта добровольцы обратились к российскому лидеру и подняли флаги в селе Козинка, демонстрируя свои успехи. 21 марта представитель легиона объявил о значительных потерях российской армии и уничтожении вражеской техники, подтверждая эффективность операции.