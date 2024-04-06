Создают ЧВК, которые станут "протоармиями" независимых государств: к чему готовится Чечня и Татарстан

Рамзан Кадыров, который шел останавливать ЧВК "Вагнера" в июне 2023 года, собирается забрать 300 вагнеровцев под свое террористическое крыло. В то же время глава Татарстана Рустам Минниханов жалуется, что Кремль не защитит республику.

Все это является свидетельством процесса распада России на независимые национальные государства, который начался в 2022 году. Такое мнение 24 Каналу высказал народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда, отметив, что одним из проявлений был мятеж Евгения Пригожина.

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Кадыров готовится

Кадыров не спешил останавливать марш Евгения Пригожина, ведь понял, что рано или поздно, между регионами начнется война всех против всех. Соответственно у кого будет большее количество профессиональных и вооруженных отрядов, тот будет иметь преимущество.

Кадыров не хочет остаться перед этими вызовами с голой задницей,

– заметил Дунда.

Во-первых, у него задача сохранить свои отряды, а во-вторых, как привлечь к ним дополнительных профессиональных бойцов, которые могут выполнять приказы. В течение последних двух лет глава Чечни забыл о национальной идентичности и привлекает в свои отряды представителей разных национальностей как наемников.

"Кадыров готовится к вызовам. Он понимает, что ему нужно сохранить свою власть и будущую независимую Ичкерию. Но внутри есть много оппонентов, которые готовы бросить вызов и свергнуть его с престола", – народный депутат.

И глава Татарстана туда же

Недавно беспилотники атаковали завод в Татарстане по производству смертоносных дронов и общежитие, где живут те, кто своими продажными руками изготавливают БпЛА. После этого, Минниханов прозрел и заявил, что республику никто не защитит.

Очевидно, глава Татарстана серьезно задумывается об отдельной жизни от Москвы. Ведь если Кремль не защищает, то зачем вообще поддерживать связи. Не исключено, что могут начаться взрывные процессы дезинтеграции Татарстана из состава Российской Федерации.

Существует единственный способ, которым будет распадаться недоимперия, – путь криминализированного формирования будущих "протоармий". Он начался в 2022 году. Одним из его проявлений были отряды "Вагнера". Никто не верил в то, что они пойдут на Москву, но в 2023 году произошел мятеж,

– сказал Дунда.

Вагнеровцы поняли, что приобретают больший вес. У них появились требования к приобретению отдельных территорий, на которых они могут быть феодалами. К слову, Пригожин претендовал на Брянщину, Белгородщину и Курщину.

В это время на всех других территориях, включая Татарстан, в 2022 году параллельно набирала силу тенденция, когда местные региональные элиты создавали свои ЧВК. Кстати, это даже касалось крупных олигархических предприятий. После пригожинского мятежа, Москва поняла, куда все катится и пыталась остановить этот процесс и включить все ЧВК в ряды министерства обороны России.

"Однако ничего не изменилось. В частности, Минниханов и Кадыров понимают вызовы. Сейчас они используют удары дронами, чтобы снова поднять вопрос создания ЧВК отдельных регионов, из которых в дальнейшем вырастут "протоармии" независимых национальных государств", – добавил народный депутат.

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