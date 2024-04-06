Все це є свідченням процесу розпаду Росії на незалежні національні держави, який розпочався у 2022 році. Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат від партії "Слуга Народу" Олег Дунда, зауваживши, що одним з проявів був заколот Євгєнія Пригожина.

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Кадиров готується

Кадиров не поспішав зупиняти марш Євгєнія Пригожина, адже зрозумів, що рано чи пізно, між регіонами почнеться війна всіх проти всіх. Відповідно у кого буде більша кількість професійних та озброєних загонів, той матиме перевагу.

Кадиров не хоче залишитися перед цими викликами з голою дупою,

– зауважив Дунда.

По-перше, в нього завдання зберегти свої загони, а по-друге, як долучити до них додаткових професійних бійців, які можуть виконувати накази. Протягом останніх двох років глава Чечні забув про національну ідентичність і залучає до своїх загонів представників різних національностей як найманців.

"Кадиров готується до викликів. Він розуміє, що йому потрібно зберегти свою владу і майбутню незалежну Ічкерію. Але всередині є багато опонентів, які готові кинути виклик і скинути його з престолу", – народний депутат.

І глава Татарстану туди ж

Нещодавно безпілотники атакували завод у Татарстані по виробництву смертоносних дронів та гуртожиток, де живуть ті, хто своїми продажними руками виготовляють БпЛА. Після цього, Мінніханов прозрів й заявив, що республіку ніхто не захистить.

Очевидно, глава Татарстану серйозно задумується про окреме життя від Москви. Адже якщо Кремль не захищає, то навіщо взагалі підтримувати зв'язки. Не виключено, що можуть розпочатися вибухові процеси дезінтеграції Татарстану зі складу Російської Федерації.

Існує єдиний спосіб, яким буде розпадатися недоімперія, – шлях криміналізованого формування майбутніх "протоармій". Він розпочався у 2022 році. Одним із його проявів були загони "Вагнера". Ніхто не вірив у те, що вони підуть на Москву, але у 2023 році відбувся заколот,

– мовив Дунда.

Вагнерівці зрозуміли, що набувають більшої ваги. У них з'явилися вимоги до набування окремих територій, на яких вони можуть бути феодалами. До слова, Пригожин претендував на Брянщину, Бєлгородщину та Курщину.

У цей час на всіх інших територіях, включно з Татарстаном, у 2022 році паралельно набувала сили тенденція, коли місцеві регіональні еліти створювали свої ПВК. До речі, це навіть стосувалося великих олігархічних підприємств. Після пригожинського заколоту, Москва зрозуміла, куди все котиться і намагалася зупинити цей процес та включити всі ПВК до лав міністерства оборони Росії.

"Проте нічого не змінилося. Зокрема, Мінніханов та Кадиров розуміють виклики. Зараз вони використовують удари дронами, щоб знову порушити питання створення ПВК окремих регіонів, з яких надалі виростуть "протоармії" незалежних національних держав", – додав народний депутат.

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