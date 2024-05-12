Враг продолжает бить по Сумщине, в энергетике возможен дефицит: хронология 809 дня войны

12 мая 2024, 06:17
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Украинские защитники отражают атаки оккупантов, в частности на Харьковском направлении. В то же время Силы обороны уничтожают врага: его личный состав и технику.

Воскресенье, 12 мая, – уже восемьсот девятые сутки с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этом материале 24 Канала узнавайте самое главное, что нужно знать за день.

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03:03, 12 мая

Дефицит в энергетике

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук предупредила о возможном дефиците света во время отопительного сезона. Так она ответила на вопрос о том, когда ждать очередного тяжелого периода для украинской энергосистемы:

Когда будет высокая температура и начнут включаться кондиционеры и различные средства охлаждения. И это, конечно, следующий отопительный сезон. Это сейчас для нас приоритет.

01:54, 12 мая

Обстрелы Сумщины

В течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В общем зафиксировали аж 93 взрыва. Оккупанты обстреляли 10 общин.

В результате вражеского ракетного удара погибла женщина 1987 года рождения.

01:10, 12 мая

Во время Евровидения-2024 украинская делегация надела футболки с красноречивыми надписями: "Free Azovstal Defenders", – и напомнила о защитниках Азовстали.

00:21, 12 мая

В Омской области России прорвало дамбу, что привело к затоплению сотен домов. В Иртыше вода достигла отметки в 869 сантиметров, в Ишиме вблизи села Орехово – 1 633 сантиметра. Власти заявляют об эвакуации людей.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак