Враг продолжает бить по Сумщине, в энергетике возможен дефицит: хронология 809 дня войны

Украинские защитники отражают атаки оккупантов, в частности на Харьковском направлении. В то же время Силы обороны уничтожают врага: его личный состав и технику.

Воскресенье, 12 мая, – уже восемьсот девятые сутки с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этом материале 24 Канала узнавайте самое главное, что нужно знать за день.

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