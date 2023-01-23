Значительные потери врага на Запорожье, переполненные больницы на Херсонщине: Генштаб

Российские захватчики продолжают бесславно умирать на нашей земле. Захватчики пытались наступать 20 – 21 января на Запорожском направлении. Впрочем, во время столкновения с Силами обороны понесли потери.

Так, по уточненным данным, потери захватчиков в этот период составили более 50 человек. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет 24 Канал.

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"Свежие" потери оккупантов

Враг пытался проводить наступательные действия на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков.

По уточненным данным, в результате боевого столкновения с подразделениями Сил обороны потери захватчиков в этот период составили более 50 человек, 16 из них – безвозвратные. Кроме того, уничтожены 9 единиц вооружения и военной техники разного типа (танк, 6 единиц БМП и бронеавтомобиль "Тигр"). Еще 4 единицы повреждены,

– отметили в Генштабе.

За сегодня, 23 января, авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Также, наши защитники сбили 2 вражеских самолета Су-25, вертолет Ка-52, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения оккупантов и склад логистики.

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На временно оккупированной части Херсонщины больницы переполнены "трехсотыми" захватчиками

По данным Генштаба, с начала 2023 года значительно увеличилось количество раненых военнослужащих противника на временно оккупированной части Херсонской области. Поэтому местные больницы буквально переполнены захватчиками.

Все тяжело раненые концентрируются по медицинским учреждениям региона. Только небольшое количество отправляют во временно оккупированный Крым для дальнейшего лечения.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов

В ряде населенных пунктов Северодонецкого района Луганской области российские оккупанты всячески пытаются информационно изолировать местное население. В частности, украинское телевидение и мобильная связь недоступны.

По всей Украине сохраняется угроза российских авиационных и ракетных атак. За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных удара по населенным пунктам (2 ракеты были уничтожены нашей ПВО) и 18 авиационных ударов. Также враг совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на основных направлениях фронта

Оккупанты не оставляют попыток захватить всю Донецкую область. Они продолжают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском все атаки противника наши воины отразили.