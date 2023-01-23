Значительные потери врага на Запорожье, переполненные больницы на Херсонщине: Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики продолжают бесславно умирать на нашей земле. Захватчики пытались наступать 20 – 21 января на Запорожском направлении. Впрочем, во время столкновения с Силами обороны понесли потери.
Так, по уточненным данным, потери захватчиков в этот период составили более 50 человек. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет 24 Канал.
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"Свежие" потери оккупантов
Враг пытался проводить наступательные действия на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков.
По уточненным данным, в результате боевого столкновения с подразделениями Сил обороны потери захватчиков в этот период составили более 50 человек, 16 из них – безвозвратные. Кроме того, уничтожены 9 единиц вооружения и военной техники разного типа (танк, 6 единиц БМП и бронеавтомобиль "Тигр"). Еще 4 единицы повреждены,
– отметили в Генштабе.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения оккупантов и склад логистики.
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На временно оккупированной части Херсонщины больницы переполнены "трехсотыми" захватчиками
По данным Генштаба, с начала 2023 года значительно увеличилось количество раненых военнослужащих противника на временно оккупированной части Херсонской области. Поэтому местные больницы буквально переполнены захватчиками.
Все тяжело раненые концентрируются по медицинским учреждениям региона. Только небольшое количество отправляют во временно оккупированный Крым для дальнейшего лечения.Важно! В ряде населенных пунктов Северодонецкого района Луганской области российские оккупанты всячески пытаются информационно изолировать местное население. В частности, украинское телевидение и мобильная связь недоступны.
Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов
По всей Украине сохраняется угроза российских авиационных и ракетных атак. За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных удара по населенным пунктам (2 ракеты были уничтожены нашей ПВО) и 18 авиационных ударов. Также враг совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Что происходит на основных направлениях фронта
Оккупанты не оставляют попыток захватить всю Донецкую область. Они продолжают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском все атаки противника наши воины отразили.
- На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики обороняются.
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.
- На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
- На Лиманском – огневое поражение получили районы Макеевки, Кременной, Дибровы и Кузьминого Луганской области.
- На Бахмутском – оккупанты обстреляли Спорное, Выемку, Берестово, Белогоровку, Веселое, Красную Гору, Бахмут, Клещиевку, Курдюмовку, Майорск и Нью-Йорк.
- На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Новопавловском – Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное и Большая Новоселка в Донецкой области.
- На Запорожском направлении от российских обстрелов пострадали Камышеваха, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка и Орехов Запорожской области.
- На Херсонском направлении оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население. В очередной раз из РСЗО били по Антоновке и Херсону.