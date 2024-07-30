В Крыму обесточивание, Чехия хочет создать легион из украинцев: хронология 888 дня войны

Украинские защитники держат линию фронта, отражая атаки российских оккупантов. Кроме того, наши воины уничтожают врага вместе с его техникой.

Вторник, 30 июля, это уже восемьсот восемьдесят восьмые сутки с начала полномасштабного вторжения России в наше государство. Читайте в этом материале 24 Канала самое главное за день.

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