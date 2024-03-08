В ВСУ назвали населенные пункты, которые Россия пытается захватить после Авдеевки

В Оперативно-стратегической группировке войск "Таврия" сообщают о попытках России захватить после Авдеевки ключевые пункты населенные пункты Донецкой области, а также – активность врага на Новопавловском направлении.

После выхода Вооруженных Сил из Авдеевки, российские силы сосредоточили внимание на захвате Новомихайловки, Георгиевки, Победы и Красногоровки. Об этом заявил представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий 8 марта, акцентируя на 27 штурмовых попытках врага за один день, – информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Какова ситуация на фронте

"Самым активным у нас является Новопавловское направление – это к западу от города Марьинка, где противник сосредотачивает основные усилия после выхода украинских войск из Авдеевки. В частности, он бросает огромные силы на захват села Новомихайловка в Донецкой области, а также сел Георгиевка и Победа, и Красногоровки", – констатировал спикер.

Также Лиховий отметил, что Работино на Запорожье, которое было деоккупировано украинскими войсками прошлым летом, стало принципиальной целью для россиян. Они не прекращают атак, несмотря на огромные потери и эффективный огневой контроль со стороны ВСУ.

Враг бросает значительные ресурсы и бьется о Работино, как лбом о стену, но успеха не имеет. Имеют там очень большие потери, но не оставляют этих попыток,

– подчеркнул Лиховий.

По словам спикера, на Ореховском направлении войска захватчиков действуют несколько непредсказуемо, накапливая силы для масштабных атак. Однако в основном попытки наступлений оккупантов завершаются для них уменьшением личного состава.

Важно, что россияне не сдаются и переходят к тактике малых штурмовых групп. В то же время Работино, хоть и разрушено, остается под контролем украинских войск.

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В целом ситуация на фронте остается напряженной, но ВСУ удерживают оборону и контролируют ситуацию, вопреки попыткам противника изменить ход боевых действий. Работинский выступ, который стал символом контрнаступления, продолжает быть под надежной защитой украинских защитников.

Добавим, что 17 февраля Главнокомандующий Вооруженных Сил Александр Сырский объявил, что украинские войска выходят из Авдеевки в Донецкой области. Впоследствии стало известно, что они заняли оборону на определенных рубежах. До того в течение длительного времени Россия пыталась окружить город, но наши защитники его обороняли.