Детали атаки на базу "Морозовск", манипуляции от России: хронология 843 дня войны

Украинские защитники держат фронт, отражая атаки врага. Также они уничтожают российских захватчиков и их технику.

Суббота, 15 июня, – это уже восемьсот сорок третьи сутки с начала вторжения России в наше государство. В этом материале 24 Канал рассказывает о главных событиях за день с фронта и тыла.

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