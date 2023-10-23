Россия атаковала Одесщину дронами-камикадзе: хронология 607 дня войны
Российские оккупанты продолжают безрезультатные попытки наступлений на восточных участках фронта и обстреливают украинские города. В то же время ВСУ осуществляют контрнаступление.
Понедельник, 23 октября, – это уже шестьсот седьмые сутки героического противостояния украинской армии российским войскам. Хронологию событий войны в этот день читайте в материале 24 Канала.
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По состоянию на данный момент известно, что количество раненых в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области составляет 17 человек. Половина пострадавших находится в состоянии средней тяжести, другая половина – в тяжелом состоянии. Россия выпустила "Шахеды" по нашему государству. Местные слышали взрывы в Одесской области. Кроме того, ПВО работала в Кировоградской области.
Атака дронов
По состоянию на данный момент известно, что количество раненых в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области составляет 17 человек. Половина пострадавших находится в состоянии средней тяжести, другая половина – в тяжелом состоянии.
Россия выпустила "Шахеды" по нашему государству. Местные слышали взрывы в Одесской области. Кроме того, ПВО работала в Кировоградской области.