Россия атаковала Одесщину дронами-камикадзе: хронология 607 дня войны

Российские оккупанты продолжают безрезультатные попытки наступлений на восточных участках фронта и обстреливают украинские города. В то же время ВСУ осуществляют контрнаступление.

Понедельник, 23 октября, – это уже шестьсот седьмые сутки героического противостояния украинской армии российским войскам. Хронологию событий войны в этот день читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Ночная атака на Украину, взрывы поблизости Севастополя: хронология 606 дня войны