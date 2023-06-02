Ракетная и дроновая атака Киева: хронология 464 дня войны

В Украине длится 464 день полномасштабного российского вторжения. Вооруженные Силы борются за наши территории и мощно дают отпор оккупантам.

О новых военных преступлениях россиян, борьбе украинцев на поле боя, в тылу и международной арене, главных событиях 2 июня – рассказывает 24 Канал.

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