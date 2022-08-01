Бои у Авдеевки и Песков продолжаются: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте
Источник:Генштаб ВСУ
Украина 159 дней противостоит полномасштабной агрессии России. Оккупанты продолжают прицельно атаковать гражданское население.
Об этом 1 августа рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Отметили, что на границе с Беларусью на Волыни и Полесье ситуация не претерпела существенных изменений.
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Ситуация в Черниговской и Сумской областях
Что касается Северского направления, то россияне из ствольной и реактивной артиллерии атаковали гражданские объекты вблизи Сеньковки и Липовки Черниговской области и Старой Гуты, Павловки, Покровки и Белополья Сумской области. Оккупанты беспилотниками вели разведку близ Гремяча и Глухова. Они также развернули комплексы радиоэлектронной борьбы.
Харьковское направление
В Харьковской области россияне из артиллерии атаковали областной центр. Также пострадали Прудянка, Новое и 14 населенных пунктов. россияне искали огневые позиции украинских защитников, но не имели успеха и отошли.
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Что происходит в Донецкой области
В Донецкой области, вблизи Славянского, враг из танков и артиллерии бил по следующим населенным пунктам:
- Норцовка;
- Чепиль;
- Грушуваха;
- Родное;
- Вернополье;
- Гусаровка;
- Дубровное;
- Долина;
- Адамовка.
Вблизи поселка Мазановка Краматорского района Силы обороны разоблачили российских разведчиков. Их удалось ликвидировать. В целом на Краматорском направлении враг имеет потери живой силы, техники и низкий уровень морально-психологического состояния.
Оккупанты в Краматорском районе не ведут активное наступление, однако есть авиаудары, обстрелы из танков и артиллерии по позициям защитников. Также страдает гражданская инфраструктура вблизи Северска, Кривой Луки, Серебрянки, Ивано-Дарьевки, Григорьевки, Звановки, Верхнекаменского и Спорного.
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Непрерывные обстрелы
В сторону Бахмута обстреляли Берестово, Соледар, Бахмут, Константиновку, Веселую Долину, Зайцево, Вершину, Кодему, Веселое и Травневое. Из авиации враги ударили по населенным пунктам Покровское, Новолуганское, Соледар, Вершина, Яковлевка, Бахмут и Кодема.
Возле Яковлевки Бахмутского района россияне понесли потери, когда проводили разведку. Спасшаяся часть группы сбежала. Кроме того, не удалось россиянам улучшить тактическое расположение вблизи Соледара, Вершины и Бахмута.
В Покровском районе, близ Авдеевки, враги били недалеко от Новокалинового, Новобахмутовки, Песков и Красногоровки. Также на этом направлении нанесли авиационный удар вблизи Нью-Йорка.
Вел штурмовые действия в направлениях Авдеевки и Песков, успеха не имеет, боевые действия продолжаются,
– отметили в Генштабе.
Линия фронта на Юге
Наступательных действий нет в Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако оккупанты системно обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру возле Марьинки, Павловки, Новоселки, Новополья, Малиновки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Орехова и Каменского.
Оккупанты проводят на Юге воздушную разведку. Они перегруппируют свои войска и усиливают позиции на временно оккупированных территориях.
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Что касается Южнобугского направления, то здесь россияне удерживают ранее занятые позиции и проводят разведку с помощью беспилотников. На линии столкновения они обстреливаются из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Вблизи Белой Криницы и Андреевки враги нанесли авиаудары.
Противник силами инженерных подразделений восстанавливает разрушенные и поврежденные мосты через Днепр.
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