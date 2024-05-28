Тель-Авив балансирует на грани: Белый дом оценивает удар Израиля по гражданским в Рафахе

Армия Израиля нанесла удар по палаточному городку палестинцев в Рафахе, в результате чего есть жертвы. Вашингтон оценивает, пересек ли уже Тель-Авив все красные линии.

Авторитетные издания со ссылкой на анонимных американских чиновников отмечают, что Белый дом придирчиво оценивает действия Израиля. По мнению аналитиков, окончательный вердикт является важным в контексте поставок вооружения.

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Израиль в объективе Вашингтона

В начале мая 2024 года президент США Джо Байден угрожал приостановить поставки определенных арсеналов для наступления американского производства, если Израиль войдет в населенные пункты в Рафахе.

Рафах – это город на юге Газы, который считается последним оплотом группировки ХАМАС. Там есть немало гражданского населения, перемещение которого также может быть нарушением красных линий для Вашингтона. По крайней мере так считают американские чиновники.

Израиль нанес удар по палаточному городку в Рафахе 26 мая. В результате погибло 35 мирных палестинцев, однако в Тель-Авиве заявили, что целью была база ХАМАС, где якобы действовали террористы.

ЦАХАЛ, армия обороны Израиля, отмечала, что во время удара убила представителя террористов, по имени Ясин Рабия, а также его заместителя. Соответствующие лица отвечали за военную деятельность группировки ХАМАС на Западном берегу.

Удар был нанесен по законным целям в соответствии с международным правом с применением точных боеприпасов и на основе точных данных разведки, которые указывали на то, что ХАМАС использовал территорию,

– отмечали в ЦАХАЛ.

Этот авиаудар стал самым смертоносным инцидентом в Рафахе после того, как Израиль начал наступление на город в начале мая. Были сообщения о том, что среди погибших есть женщины и дети. В то же время Международный суд перед тем приказывал Тель-Авиву немедленно прекратить военную операцию.

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