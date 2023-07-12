По гостинице в Бердянске – прямое попадание: в ВСУ заявили, что оккупанты грузовиками вывозили тела
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Генштаб ВСУ обновил новые данные о ситуации на фронте. На протяжении суток враг продолжал атаковать Украину дронами.
На протяжении суток оккупанты атаковали территорию Украины иранскими дронами-камикадзе. В общей сложности враг задействовал 15 "Шахедов". Украинские герои уничтожили 11 из них.
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Также враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура,
– говорится в сообщении.
Людей предупреждают, что угроза нанесения ударов по территории Украины – высока. Следует оперативно реагировать на воздушные тревоги.
В течение суток – 22 боевых столкновения
В Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на следующих направлениях:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Марьинском.
За сутки произошло 22 боевых столкновения.
Враг открывал огонь на следующих направлениям:
- Северском;
- Слобожанском;
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Марьинском;
- Шахтерскому;
- Запорожском;
- Херсонском.
Украинские герои успешно отразили вражеские атаки на Авдеевском направлении.
Другие данные от Генштаба ВСУ
- Во временно оккупированном Бердянске мощно прилетело (прямое попадание) по гостинице "Дюна". На протяжении ночи трупы оккупантов грузовиками вывозили в местный морг.
- Во временно захваченном Мариуполе оккупанты совершают массовые рейды по квартирам местных жителей.
- За сутки авиация сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов и 2 – по зенитно-ракетным комплексам врага.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.