По гостинице в Бердянске – прямое попадание: в ВСУ заявили, что оккупанты грузовиками вывозили тела

Генштаб ВСУ обновил новые данные о ситуации на фронте. На протяжении суток враг продолжал атаковать Украину дронами.

На протяжении суток оккупанты атаковали территорию Украины иранскими дронами-камикадзе. В общей сложности враг задействовал 15 "Шахедов". Украинские герои уничтожили 11 из них.

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Также враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура,

– говорится в сообщении.

Людей предупреждают, что угроза нанесения ударов по территории Украины – высока. Следует оперативно реагировать на воздушные тревоги.

В течение суток – 22 боевых столкновения

В Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на следующих направлениях:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском.

За сутки произошло 22 боевых столкновения.

Враг открывал огонь на следующих направлениям:

Северском;

Слобожанском;

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском;

Шахтерскому;

Запорожском;

Херсонском.

Украинские герои успешно отразили вражеские атаки на Авдеевском направлении.

Другие данные от Генштаба ВСУ