ВСУ перехватили важные документы о российском ПВО: хронология 899 дня войны

Россия непрерывно атакует мирные украинские города Украины и давит на фронте. ВСУ продолжают стоять на обороне нашей страны, чтобы выбить россиян с украинской земли.

Продолжается уже 899 день героической борьбы против оккупантов. О главных событиях суток 10 августа, ситуацию на фронте, потери России, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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