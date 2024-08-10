ВСУ перехватили важные документы о российском ПВО: хронология 899 дня войны
Россия непрерывно атакует мирные украинские города Украины и давит на фронте. ВСУ продолжают стоять на обороне нашей страны, чтобы выбить россиян с украинской земли.
Продолжается уже 899 день героической борьбы против оккупантов. О главных событиях суток 10 августа, ситуацию на фронте, потери России, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
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Благодаря недавнему мощному удару по ПВО России, ВСУ перехватили важные документы о "Панцирь-С" и ЗРК "ТОР-М1". Отмечается, что важные документы передали неравнодушные среди российских военнослужащих воздушных сил, которые не желают стать мишенью. Украинская формула мира предусматривает вывод российских войск с оккупированных территорий и возвращение границ 1991 года. Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что при Зеленском никогда не будет "Минска", никогда не будет того, чего не примет украинское общество. На вопрос журналиста, готова ли Украина пойти на компромисс в переговорах с Россией, Ермак апеллировал к тому, что сегодня наше общество не готово к этому. По его словам, если спросить об этом людей, которые на фронте, в Херсоне, в Харькове, они удивятся. Мы как на марафоне – знаем, что в конце марафонской дистанции, точно знаем цель, но не знаем, когда этот марафон закончится, 9 августа оккупанты выпустили по Сумской области новые авиабомбы. Они имеют больший радиус действия, чем обычные КАБы. Они такие же, как и КАБы, но имеют двигатель. Эта бомба летит значительно дальше, в два раза, и точнее, Всего за 9 августа россияне выпустили 11 новых бомб по Сумской области.
ВСУ перехватили важные документы о ПВО России
Украина не будет идти на уступки ради мира
– подытожил Ермак.
Россия сбрасывает на Сумщину новейшие авиабомбы
– объяснил председатель ОВА Артюх.
Благодаря недавнему мощному удару по ПВО России, ВСУ перехватили важные документы о "Панцирь-С" и ЗРК "ТОР-М1".
Отмечается, что важные документы передали неравнодушные среди российских военнослужащих воздушных сил, которые не желают стать мишенью.
Украинская формула мира предусматривает вывод российских войск с оккупированных территорий и возвращение границ 1991 года.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что при Зеленском никогда не будет "Минска", никогда не будет того, чего не примет украинское общество.
На вопрос журналиста, готова ли Украина пойти на компромисс в переговорах с Россией, Ермак апеллировал к тому, что сегодня наше общество не готово к этому. По его словам, если спросить об этом людей, которые на фронте, в Херсоне, в Харькове, они удивятся.
Мы как на марафоне – знаем, что в конце марафонской дистанции, точно знаем цель, но не знаем, когда этот марафон закончится,
9 августа оккупанты выпустили по Сумской области новые авиабомбы. Они имеют больший радиус действия, чем обычные КАБы.
Они такие же, как и КАБы, но имеют двигатель. Эта бомба летит значительно дальше, в два раза, и точнее,
Всего за 9 августа россияне выпустили 11 новых бомб по Сумской области.