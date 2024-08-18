Более 130 боевых столкновений, горячим остается Покровское направление: карта фронта 18 августа

Украинские защитники 907 сутки дают мощный отпор российским оккупантам на фронте. Противник пытался штурмовать позиции ВСУ на нескольких важных направлениях.

В частности, много штурмовых и наступательных действий враг совершил на Покровском направлении. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.

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Что происходит на направлениях фронта

произошло 6 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

Что происходит в районе Волчанска: смотрите на карте

за сутки произошло 10 вражеских атак. ВСУ отражали штурмовые действия врага возле Берестового и Стельмаховки.оккупанты атаковали 24 раза. Враг пытался продвинуться неподалеку Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы.ВСУ отбивали 9 штурмовых действий российских вояк вблизи Спирного, Выемки и Переездного.враг атаковал 12 раз, вблизи Часового Яра и Ивановского. Ситуация контролируемая.

Противник атаковал вблизи Часового Яра и Ивановского: смотрите на карте

https://deepstatemap.live/#14/48.5750141/37.9108143

противник, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Северного, Торецка и Железного.Силы обороны отражали 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного и Заветного. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки, Николаевки и Новожеланного, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

ВСУ отбили 8 атак в направлении Красногоровки., по уточненной информации, оккупанты совершили 3 атаки наших позиций неподалеку Угледара.две попытки врага захватить наши позиции успеха не имели.признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.