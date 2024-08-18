Более 130 боевых столкновений, горячим остается Покровское направление: карта фронта 18 августа
18 августа 2024, 09:05Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники 907 сутки дают мощный отпор российским оккупантам на фронте. Противник пытался штурмовать позиции ВСУ на нескольких важных направлениях.
В частности, много штурмовых и наступательных действий враг совершил на Покровском направлении. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 139 боевых столкновений.
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Что происходит на направлениях фронтаНа Харьковском направлении произошло 6 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.
Что происходит в районе Волчанска: смотрите на картеНа Купянском направлении за сутки произошло 10 вражеских атак. ВСУ отражали штурмовые действия врага возле Берестового и Стельмаховки.На Лиманском направлении оккупанты атаковали 24 раза. Враг пытался продвинуться неподалеку Макеевки, Невского, Грековки, Новоегоровки и Дибровы.На Северском направлении ВСУ отбивали 9 штурмовых действий российских вояк вблизи Спирного, Выемки и Переездного.На Краматорском направлении враг атаковал 12 раз, вблизи Часового Яра и Ивановского. Ситуация контролируемая.
Противник атаковал вблизи Часового Яра и Ивановского: смотрите на картеНа Торецком направлении противник, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Северного, Торецка и Железного.На Покровском направлении Силы обороны отражали 46 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженки, Миролюбовки, Новотроицкого, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Желанного и Заветного. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки, Николаевки и Новожеланного, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.
Что происходит на Покровском направлении: смотрите на картеНа Кураховском направлении ВСУ отбили 8 атак в направлении Красногоровки.На Времовском направлении, по уточненной информации, оккупанты совершили 3 атаки наших позиций неподалеку Угледара.На Приднепровском направлении две попытки врага захватить наши позиции успеха не имели.На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.