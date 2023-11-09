Штурмуют с трех направлений: в Нацгвардии рассказали, что помогает ВСУ удерживать Авдеевку

Под Авдеевкой все еще напряженная ситуация. Россияне перегруппировываются, чтобы накопить бронетехнику и резервы, а также перекидывают свои силы с других направлений.

Авдеевку штурмуют с трех направлений – северного, южного и восточного. Об этом сообщил представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона.

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Что помогает Авдеевке держаться

Здесь уже давно, еще со времен АТО, были построены довольно неплохие укрепления, фортификационные сооружения и, скажем так, эшелонированная оборона, которая позволяет нашим Силам обороны, несмотря на многочисленные атаки, удерживать этот город,

– высказался он.

Ситуация под Авдеевкой на карте

Изменяется ли тактика россиян под Авдеевкой

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений, почти половина из них в районе Бахмута. На Авдеевском направлении, где по-прежнему сложно, Силы обороны отбили более 10 атак врага. Там работают наши спецназовцы, которые не дают россиянам продвигаться.

Оккупанты применяют больше пехоты, чем раньше. Это связано с погодой и значительным поражением российской бронетехники. Также россияне бьют из беспилотников, наращивая использование FPV-дронов.

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Какая ситуация на Востоке Украины