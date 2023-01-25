Россияне пробуют штурмовать Угледар, там идут бои, – Генштаб
Восточное направление фронта остается самым горячим на всей линии столкновения. В частности, известно, что ожесточенные бои идут вблизи Угледара Донецкой области. Российские оккупанты пытаются штурмовать город, однако им не удается его захватить.
Ситуация в Угледаре очень тяжелая. Оккупанты регулярно обстреливают город, подвергая опасности жизнь мирных людей. Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона рассказал о попытках захватчиков взять под контроль населенный пункт.
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Ситуация контролируемая
Очевидно, что подробно описать, какая ситуация на фронте, в частности на Востоке, сейчас невозможно. Однако можно констатировать, что у Угледара украинским военным очень непросто, но они держат оборону.
В Угледаре также сейчас идет оборона. Российские оккупанты пытаются штурмовать город. Очевидно, что там сейчас тяжелые бои,
– сообщил Ковалев.
В то же время, он подчеркнул, что ситуация в Угледаре контролируемая и Вооруженные Силы сдерживают российское наступление.
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Что происходит на фронте: актуально
- 25 января российские захватчики в очередной раз обстреляли Авдеевку в Донецкой области "Градами". Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Кроме того, он констатировал, что город фактически полностью уничтожен из-за войны, которую развязала Россия на наших территориях.
- В то же время известно, что путинские воины пытаются продвигаться на Бахмутском направлении, однако им не удается добиться желаемых результатов. Вероятно, Кремль уже не остановится ни перед чем, чтобы взять этот населенный пункт. Однако украинские защитники не готовы сдаваться и будут защищать регион до последнего, как они это делают последние несколько месяцев.
- В командовании украинской армии констатировали, что за минувшие сутки наши военные отразили все атаки врага по всем направлениям.
- Также украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 2 удара по позициям ЗРК россиян. ВСУ уничтожили самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 БпЛА типа "Орлан-10".