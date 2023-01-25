Россияне пробуют штурмовать Угледар, там идут бои, – Генштаб

Восточное направление фронта остается самым горячим на всей линии столкновения. В частности, известно, что ожесточенные бои идут вблизи Угледара Донецкой области. Российские оккупанты пытаются штурмовать город, однако им не удается его захватить.

Ситуация в Угледаре очень тяжелая. Оккупанты регулярно обстреливают город, подвергая опасности жизнь мирных людей. Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона рассказал о попытках захватчиков взять под контроль населенный пункт.

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Ситуация контролируемая

Очевидно, что подробно описать, какая ситуация на фронте, в частности на Востоке, сейчас невозможно. Однако можно констатировать, что у Угледара украинским военным очень непросто, но они держат оборону.

В Угледаре также сейчас идет оборона. Российские оккупанты пытаются штурмовать город. Очевидно, что там сейчас тяжелые бои,

– сообщил Ковалев.

В то же время, он подчеркнул, что ситуация в Угледаре контролируемая и Вооруженные Силы сдерживают российское наступление.

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Что происходит на фронте: актуально