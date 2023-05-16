Российские войска лезут в "мышеловку": военный эксперт рассказал о событиях в Бахмуте

В Минобороны Украины заявили, что за последние несколько дней украинская армия освободила около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута. В то же время в самом городе враг несколько продвигается.

Это заявление 24 Каналу прокомментировал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его мнению, ВСУ будут обходить Бахмут.

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"Очень грамотно генерал Сырский сказал по этой ситуации в районе Бахмута: "Российские войска лезут в мышеловку". Можно сказать, что украинские войска будут обходить Бахмут по высотам. Как раз сейчас эти действия видны", – подчеркнул Свитан.

В режиме активной обороны украинские военные ежедневно продвигаются контратаками на сотни метров, а иногда и на километры. Военный эксперт отметил, что Бахмут как амфитеатр расположен в низине, вокруг которой находится высота.

"По этим высотам с севера и юга мы пытаемся его окружить. А между тем россияне как мыши в мышеловку пытаются затолкать самих себя в сам Бахмут. Но можно этому помочь", – убежден лётчик-инструктор.

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Он считает, что уже можно планировать операцию с выходом из Бахмута наших войск сразу на высоты, чтобы окружить корпус российских войск.

Который сейчас практически как "селедка в бочке" набился в Бахмут. А в дальнейшем их просто уничтожать, закрыв оперативную обстановку, как в тире. Бахмут как на ладони с этих высот,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Роман Свитан отметил, что оккупанты это прекрасно понимают и начинают уже паниковать.

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