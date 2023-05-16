Российские войска лезут в "мышеловку": военный эксперт рассказал о событиях в Бахмуте
В Минобороны Украины заявили, что за последние несколько дней украинская армия освободила около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута. В то же время в самом городе враг несколько продвигается.
Это заявление 24 Каналу прокомментировал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его мнению, ВСУ будут обходить Бахмут.
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"Очень грамотно генерал Сырский сказал по этой ситуации в районе Бахмута: "Российские войска лезут в мышеловку". Можно сказать, что украинские войска будут обходить Бахмут по высотам. Как раз сейчас эти действия видны", – подчеркнул Свитан.
В режиме активной обороны украинские военные ежедневно продвигаются контратаками на сотни метров, а иногда и на километры. Военный эксперт отметил, что Бахмут как амфитеатр расположен в низине, вокруг которой находится высота.
"По этим высотам с севера и юга мы пытаемся его окружить. А между тем россияне как мыши в мышеловку пытаются затолкать самих себя в сам Бахмут. Но можно этому помочь", – убежден лётчик-инструктор.
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Россиян могут оцепить в городе
Он считает, что уже можно планировать операцию с выходом из Бахмута наших войск сразу на высоты, чтобы окружить корпус российских войск.
Который сейчас практически как "селедка в бочке" набился в Бахмут. А в дальнейшем их просто уничтожать, закрыв оперативную обстановку, как в тире. Бахмут как на ладони с этих высот,
– подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Роман Свитан отметил, что оккупанты это прекрасно понимают и начинают уже паниковать.
Что происходит на Бахмутском направлении
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные мощно контрнаступают под Бахмутом сразу в нескольких направлениях. И это, несмотря на то, что враг имеет больше ресурсов.
- В Бахмуте продолжаются стрелковые бои от одного метра. По словам майора ВСУ, заместителя командира 3-й штурмовой бригады Радиона Кудряшова, оккупанты не жалеют боеприпасов и продолжают бросать под Бахмут насмерть своих новых военных.
- Украинские армейцы атаковали врага дронами "Пегас". Успешную работу ВСУ в пригороде Бахмута на кадрах показал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.