ВСУ могли активизироваться возле Брянщины по двум причинам: сводка от Свитана

Губернатор Брянской области заявил о заходе вооруженных людей на территорию региона. Там вполне возможно повторение сценария с Курщиной.

Что и с какой целью может ждать Брянскую область в ежедневной сводке для 24 Канала предположил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Смотрите также Россияне частично прорвались: какие дальнейшие действия врага в Донецкой области

Взрывы в России

В ночь на 26 октября беспилотники атаковали два спиртовых завода в Воронежской области России. Подобные цели являются военными объектами, ведь на спиртовых заводах производят некоторые материалы для фронтовой техники и авиации.

Я думаю добьют, к тому же заводы расположены недалеко от границы. Уже понятно, по каким точкам бить, главное – количество дронов и продолжать попадать,

– заметил Свитан.

Интересно, что по спиртзаводам уже прилетало несколько дней назад.

Куда ВСУ целились в Крыму

Неспокойно прошлой ночью было и в Крыму. Оккупанты слышали около 20 взрывов в Джанкойском районе и до 7 взрывов в поселке Гвардейском возле военного аэродрома и в Симферополе.

Полковник запаса объяснил, что на российских аэродромах в Крыму преимущественно расположены средства ПВО – зенитно-ракетные комплексы. Вероятно, это продолжение операции по завоеванию преимущества в воздухе и уничтожению противовоздушной обороны противника.

Оккупанты ночью сообщали о якобы баллистической угрозе, впрочем, у Украины есть достаточное количество ракет для поражения подобных целей – от "Нептунов" до ATACMS дальностью 300 километров.

Неспокойно на Брянщине

В то же время местные власти Брянской области заявили о заходе украинских сил обороны в направлении населенного пункта Климово, неподалеку от украинской Семеновки.

Свитан рассказал, что ранее Климово служило летним аэродромом для Конотопской авиабазы, сейчас там расположен склад старой советской техники. К тому же ранее туда россияне перебросили дополнительные силы для наступления в сторону Черниговской области.

С весны россияне пытаются организовать наступление на три локации – Волчанск, в сторону Сум и в направлении Черниговщины. Важно эту (Климово – 24 Канал) локацию обезоружить, как и Курское направление,

– объяснил военный эксперт.

Интересно, что неподалеку проходит нефтепровод "Дружба", в 40 километрах в населенном пункте Унеча стоит станция распределения.

"Если взять ее под контроль, без нефти останется Виктор Орбан, Роберт Фицо, Александр Лукашенко. Это нужно было сделать уже давно", – резюмировал Свитан.