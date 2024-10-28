Що і з якою метою може чекати на Брянську область в щоденному зведенні для 24 Каналу припустив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Вибухи у Росії

В ніч на 26 жовтня безпілотники атакували два спиртові заводи у Воронезькій області Росії. Подібні цілі є воєнними об’єктами, адже на спиртових заводах виробляють деякі матеріали для фронтової техніки та авіації.

Я гадаю доб'ють, до того ж заводи розташовані недалеко від кордону. Вже зрозуміло, по яких точках бити, головне – кількість дронів і продовження влучань,

– зауважив Світан.

Цікаво, що по спиртзаводах уже прилітало кілька днів тому.

Куди ЗСУ цілили в Криму

Неспокійно минулої ночі було і в Криму. Окупанти чули близько 20 вибухів у Джанкойському районі та до 7 вибухів в селищі Гвардійському біля військового аеродрому та в Сімферополі.

Полковник запасу пояснив, що на російських аеродромах в Криму переважно розташовані засоби ППО – зенітно-ракетні комплекси. Ймовірно, це продовження операції із завоювання переваги у повітрі та знищення протиповітряної оборони противника.

Окупанти вночі повідомляли про нібито балістичну загрозу, втім в України є достатня кількість ракет для ураження подібних цілей – від "Нептунів" до ATACMS дальністю 300 кілометрів.

Неспокійно на Брянщині

Водночас місцева влада Брянської області заявила про захід українських сил оборони в напрямку населеного пункту Климове, що неподалік української Семенівки.

Світан розповів, що раніше Климове слугувало літнім аеродромом для Конотопської авіабази, наразі там розташований склад старої радянської техніки. До того ж раніше туди росіяни перекинули додаткові сили для наступу в бік Чернігівської області.

З весни росіяни намагаються організувати наступ на три локації – Вовчанськ, в бік Сум та в напрямку Чернігівщини. Важливо цю (Климове – 24 Канал) локацію обеззброїти, як і Курський напрямок,

— пояснив військовий експерт.

Цікаво, що неподалік проходить нафтопровід "Дружба", за 40 кілометрів в населеному пункті Унеча стоїть станція розподілення.

"Якщо взяти її під контроль, без нафти залишиться Віктор Орбан, Роберт Фіцо, Александр Лукашенко. Це потрібно було зробити вже давно", – резюмував Світан.