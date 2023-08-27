До сих пор живут в 90-х: в Мариуполе оккупанты постоянно устраивают стычки между собой
Жизнь в оккупированном Мариуполе совершила большой скачок в прошлое. Так, в городе происходят вооруженные стычки за "крышевание" территорий, как в 1990-х.
Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин сказал 24 Каналу, что временами столкновения между оккупантами имеют смертельное окончание. Этим враг значительно упрощает работу украинским военным.
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"Это действительно элемент 1990-х, когда происходит война за рынок сбыта и крышевание объектов торговли. Иногда стычки бывают с летальными случаями", – отметил Забавин.
Оккупанты в Мариуполе стреляются между собой: смотрите видео 24 Канала
По его словам, недавно прошла очередная разборка в центре города, но без стрельбы. Мариупольцы отмечают, что часто слышат автоматные очереди именно вечером и ночью.
Между кем происходят столкновения
Мариуполь никак не могут поделить кадыровцы и местная полиция. Именно между ними чаще всего происходят потасовки и стрельба.
Как известно, кадыровцы контролируют завод Ильича – это их "маржинальное достижение" за убийство украинцев. Кроме того, страна-агрессор назначила Мариуполю город-побратим – Грозный в Чечне. Именно поэтому отряды "Ахмат" чувствуют себя настоящими хозяевами, с чем не хотят мириться власти псевдореспублики.
Схватки между оккупантами в Мариуполе: последние новости
- Оккупанты продолжают самоуничтожаться. Так, 23 августа кадыровцы и полицейские-коллаборанты поссорились на проспекте Мира. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что силовики попытались "кого-то не задержать".
- Раньше оккупанты устроили массовую драку возле кафе "Санта Барбара". На выложенном видео можно увидеть, как толпа громко выкрикивает и размахивает руками.
- К сожалению, порой от столкновений оккупантов гибнут гражданские. В Урзуфе Мариупольского района в результате стрельбы кадыровцев погибли семь человек, среди которых дети.