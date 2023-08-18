Сносят дома ради денег: Андрющенко рассказал, какое жилье строят россияне в Мариуполе
Российские оккупанты продолжают сносить здания в Мариуполе, чтобы на их месте построить новые. Однако речь не о помощи людям, а о зарабатывании денег.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что финансовые сделки россиян на строительстве достигают миллионов долларов.
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"Там сверхприбыль. Но я надеюсь, они ее не получат, потому что мы раньше деоккупируем Мариуполь", – отметил Андрющенко.
Петр Андрющенко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео
Для этого строительства сносят даже дома, которые получили лишь незначительные повреждения. Однако оккупантов это не обходит.
Какое качество новых домов
Дома полностью заливают бетоном. Если они выстоят несколько лет – это будет незаурядное достижение.
Это чистый экономвариант, хотя россияне его преподносят как элитное жилье,
– подчеркнул Андрющенко.
Финансирование происходит на средства специальных ипотечных кредитов – это практически ограбление российского бюджета.
Что происходит в Мариуполе: последние новости
- По разным оценкам, количество погибших мариупольцев достигает 100 тысяч. Россия пытается скрыть реальное число жертв в городе – оккупанты вывозят руины домов вместе с останками людей.
- В Мариуполе продолжается террор против местного населения. Уже исчезло больше 10 тысяч горожан – судьба большинства из них остается неизвестной.
- Уцелевшие мариупольцы со дня на день сталкиваются со многими социальными и бытовыми проблемами. Даже коллаборантам, работающим в оккупационных предприятиях и учреждениях, на два – три месяца задерживают зарплату.
- Кроме того, вода в Мариуполе не соответствует норме – ею даже умываться опасно, не только употреблять. Но у людей нет выбора, поэтому часто от этой воды портятся стиральные и посудомоечные машины, электрочайники.