Динамика в пользу вагнеровцев: действительно ли Пригожин захватит власть в России

Наемники Евгения Пригожина продолжают продвижение в Москву. Если им удастся захватить власть, Украине следует думать, как выстраивать отношения с ними.

Об этом 24 Каналу сказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, сейчас динамика в пользу вагнеровцев.

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"Очень многие российские солдаты симпатизируют Пригожину и не любят Шойгу с Герасимовым. Они считают их виновными в смертях многих своих товарищей", – отметил Ус.

Динамика событий в России в пользу вагнеровцев: смотрите видео

Еще до сегодняшнего вечера может многое измениться. Возможно, завтрашнее утро мы начнем с вопроса, под Россией ли еще Москва.

Пригожин может завершить российско-украинскую войну

Уже теперь стоит думать о том, как выстраивать отношения с Пригожиным, если он таки придет к власти в России. Официально глава вагнеровцев говорил, что они сделают запланированное в Москве и вернутся на войну. Но действительно ли он вернется?

Мятеж Пригожина: коротко

Вечером 23 июня руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что якобы российское минобороны нанесло ракетный удар по тыловым позициям вагнеровцев. Он заверил, что имеет наготове 25 тысяч вагнеровцев для "марша справедливости" . После этого в сети появилась информация, что наемники беспрепятственно пересекли границу и вошли на территорию Ростовской области.

. После этого в сети появилась информация, что наемники беспрепятственно пересекли границу и вошли на территорию Ростовской области. Уже утром 24 июня в пресс-службе ЧВК официально признали, что началась гражданская война. В Кремле не могут не паниковать, однако не спешат объявлять войну банде Пригожина. В то же время, на территории Москвы ввели "режим антитеррористической операции".

На фоне таких резонансных событий Владимир Путин записал видеообращение и назвал действия Пригожина "изменой". Диктатор также решил пожаловаться по этому случаю президентам стран ОДКБ. Однако глава Казахстана Касим-Жомарт Токаев подчеркнул, что события в России – это внутренние дела страны-террориста.

За несколько дней до мятежа Пригожин дал интервью, в котором отметил, что не было оснований нападать на Украину. К тому же, он признался, что это именно россияне виноваты в страданиях жителей Донбасса.