Что Путин может сделать на 24 февраля: военный эксперт оценил угрозу для Украины

Грядет годовщина полномасштабного вторжения россиян в Украину. На эту дату, 24 февраля, Путин может приготовить сумасшедшие вещи, нужно быть готовыми ко всему.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Между прочим, наступление, которое Россия готовит к годовщине войны, уже продолжается.

Важно Путину нужно показать хоть какие-то успехи до 24 февраля, но есть и другая сакральная дата, – политолог

Наступление с Севера

Черник отметил, что в начале вторжения россияне заходили в Чернобыльскую зону. Ничем хорошим для них это не кончилось, и они оттуда ушли. На Бахмутском направлении они с мая продвинулись на 11 – 28 километров. Такими темпами нужно несколько десятилетий, чтобы выйти на административные границы Донецкой области.

Безумные действия могут быть. От них можно ждать чего угодно. Они могут запустить на нашу территорию несколько самолетов Ил-76 с 200 десантниками на борту, но это будет сбито. Пока такой трезвой, разумной, соответствующей военным нормативам операции, я с их стороны не могу увидеть,

– заметил военный эксперт.

Он добавил, что для серьезного вызова на Севере им нужно по крайней мере 40 тысяч подготовленного личного состава, 825 танков, 2500 единиц бронетехники, более 1000 артиллерийских стволов. Однако у них есть только много пехоты. Ее можно вооружить винтовками Мосина, ППШ и бросить "вперед, за родину, за Сталина", но это не переломит ход войны.

Потенциальные удары по украинским мостам

По словам военного эксперта, россияне могут планировать ракетные удары по украинским мостам, чтобы оторвать левобережье от правобережья и оставить фронт без западных поставок. Однако уровень нашей ПВО вырос. Мы собьем около 90% их ракет, а еще у них серьезные проблемы с прицеливанием, это не HIMARS в Херсонской области.

"Все очень хорошо помнят те фото – это просто филигранная работа. Понимаем, насколько у них все тяжело в части радиолокационной наводки, а через спутник еще труднее, потому что система сложная, хоть ее и нельзя отбрасывать, потому что время от времени все же "Шахеды" долетают до своих целей", – подчеркнул Черник.

Как он отметил, чтобы достичь по крайней мере 10% – 15% поражения, нужно, чтобы наша ПВО вообще не работала, а по одному мосту запускали десятки ракет. Однако и в таком случае мы сможем применять понтонные переправы, которые были переданы в одном из пакетов помощи Германии, которую мы часто упоминаем.

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Ракеты "Кинжал"

Черник продолжил, что ракеты "Кинжал" - это самое серьезное оружие, которое осталось у россиян. К сожалению, эти гиперзвуковые ракеты нечем перехватить. Однако это их критический запас на судный день. Непонятно, в их смысле наступил ли он уже.

Если бы могли, отважились бы. Впрочем, никак не умаляю их безумия и понимаю, что у них на карту поставлено абсолютно все. У них нет пути вспять. Один из их генерал еще в начале войны сказал очень интересную фразу на их языке: "Не проиграть нельзя, выиграть – невозможно",

– подчеркнул военный эксперт.

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