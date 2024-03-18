Тогда у россиян возникнет проблема: в Сухопутных войсках предположили, что может вызвать протест

Россияне получили уже кучу причин, чтобы наконец организовать протест и свергнуть режим Путина. Однако осталась еще одна точка, на которую можно нажать.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко высказал 24 Каналу мнение, что главная причина, из-за которой возникнет протест в России – наполненность холодильников у населения. Ранее в ГУР объяснили, почему россияне так и не начали протестовать после начала войны.

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Факторы, которые не вызвали протеста

Тимочко рассказал, что Путин перефразировал высказывание Наполеона о том, что война не должна кормить сама себя, и кормит войну телами российских солдат. После выборов Путин может объявить массовую мобилизацию, и это вряд ли вызовет протест, как и раньше.

Вряд ли будут и масштабные этнические протесты, потому что все же те российские этносы, которые могли быть способными и имели силу к протесту, в первые же дни влились в российскую армию, и потом в украинский чернозем. Башкортостан мы видели пытался бунтовать, но это были региональные протесты, а не бунт против режима,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Россияне боятся пустого холодильника

По его словам, бунт может возникнуть все же в любой момент. Мы видели, как олигархические круги организовали движение Пригожина, и население поддерживало его, потому что имеет запрос на протест. И все же для населения главным фактором недовольства в России всегда будет пустой холодильник.

"Бензоколонки – это основные деньги, которыми питается, которыми питается российская экономика. Весь российский холодильник существует на этой бензоколонке. Если бензоколонка не сможет увеличивать холодильник, тогда возникнет проблема в российском обществе, или их организуют военные или бизнес-элиты", – отметил Тимочко.

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