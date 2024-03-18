Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко висловив 24 Каналу думку, що головна причина, через яку виникне протест у Росії – наповненість холодильників у населення. Раніше в ГУР пояснили, чому росіяни так і не почали протестувати після початку війни.

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Чинники, які не спричинили протесту

Тимочко розповів, що Путін перефразував вислів Наполеона про те, що війна не має годувати сама себе, й годує війну тілами російських солдатів. Після виборів Путін може оголосити масову мобілізацію, та це навряд викличе протест, як і раніше.

Навряд будуть і масштабні етнічні протести, бо все ж таки ті російські етноси, які могли бути спроможними та мали силу до протесту, в перші ж дні влились у російську армію, і потому в український чорнозем. Башкортостан ми бачили намагався бунтувати, але це були регіональні протести, а не бунт проти режиму,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Росіяни бояться порожнього холодильника

За його словами, бунт може виникнути все ж у будь-який момент. Ми бачили, як олігархічні кола організували рух Пригожина, й населення підтримувало його, бо має запит на протест. Та все ж для населення головним чинником невдоволення в Росії завжди буде порожній холодильник.

"Бензоколонки – це основні гроші, якими живиться, якими харчується російська економіка. Весь російський холодильник існує на цій бензоколонці. Якщо бензоколонка не зможе збільшувати холодильник, тоді виникне проблема в російському суспільстві, або їх організують військові чи бізнес-еліти", – зауважив Тимочко.

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